В будущем году в коммунальных платежках россиян появится новая строка — плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас эти расходы включены в «содержание и ремонт жилого помещения».

С 2017 года эта услуга перейдет из разряда жилищной в коммунальную, пишет «Российская газета». «Мусорные» тарифы будут определять региональные операторы.

При этом министр природных ресурсов Сергей Донской выразил надежду, что плата за вывоз мусора существенно не изменится. Конкретные расценки будут известны после выбора региональных операторов на местах. Сейчас плата за вывоз мусора в среднем составляет 2,5 рубля за квадратный метр.

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