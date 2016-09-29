Минпромторг потребовал дешевой водки. Ведомство направило в правительственную комиссию предложения о совершенствовании регулирования алкогольного рынка, среди которых: снизить цены на спиртное.

В докладе Минпроторга поясняется, что необходимо сделать покупку легального алкоголя максимально доступной, чтобы побороть теневой рынок, - передает RT.

По мнению чиновников, алкоголь надо сделать дешевле, удешевить лицензирование розничной торговли алкоголем и отказаться от «избыточных и неоправданных» ограничений на торговлю вином и водкой в сети.

В докладе приводится вывод о том, потребление алкоголя на душу населения не является значимым фактором для здоровья нации, общественной морали и нравственности. Чиновники уверены, что показатели смертности и продолжительности жизни не зависят от объемов среднедушевого потребления алкоголя. В Минпрторге считают, что главная проблема кроется в культуре и условиях потребления.

Минпромторг предлагает сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на то, чтобы цена легальной водки составляла 100 рублей за 0,5 л.

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