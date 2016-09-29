Власти не рассматривают проект о платной медпомощи для неработающих

После сообщения вице-премьера Ольги Голодец о разрабатываемом законопроекте о налоге "на тунеядство", правительство дало разъяснения. В пресс-службе кабмина подчеркнули, что законопроект о таком налоге для безработных граждан в правительство на данный момент не вносился.

В правительстве напомнили, что согласно Конституции РФ, медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам, в том числе безработным, бесплатно.

В кабмине сообщили, что в любом случае, нужно аккуратно обращаться с дефинициями, - передает РИА Новости. Необходимо отличать нигде не работающих граждан от миллионов людей, работающих, но выплачивающих налоги.

Голодец, курирующая социальные вопросы, заявила, что неработающие россияне будут платить налог

Минтруд ранее сообщал, что изучается возможность введения налога "на тунеядство".