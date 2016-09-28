В Подмосковье в крупнейшем центре ИКЕА будут работать роботы

В Подмосковье компания ИКЕА строит свой дистрибьюторский центр, крупнейший в Европе. Товары для дома отсюда будут отправлять в 14 магазинов в разные регионы страны, а товары по полкам распределяют роботы.

Чтобы оценить масштабы, достаточно рассказать о части центра, которая будет всего на метр ниже римского Колизея. Если выстроить все фуры, обслуживающие торговый центр, в цепочку – она растянулась бы на 7 километров, сообщает РЕН-ТВ. Отметим, что техника будет здесь работать практически без участия человека.

И еще. В скором времени ИКЕА запустит онлайн-торговлю. И как раз в этом центре роботы будут формировать посылки для покупателей.

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