Житель Алтая не знал о кибератаках на США с его серверов

Житель города Бийска Владимир Фоменко, владеющий компанией King Servers, заявил, что не знал об организованных с арендованных у него серверов кибератаках на избирательные системы Соединенных Штатов.

Ранее ФБР смогло отследить шесть из восьми IP-адресов, с которых совершались взломы. Было установлено, что сервера, с которых шли атаки, принадлежат компании King Servers. На основании этого факта было сделано заявление о “русском следе” в этом деле.

Однако владелец компании не знал, что с его серверов совершались атаки на США, поскольку сдает их в аренду на анонимной основе. После сообщения он заблокировал доступ к серверам. В правоохранительных органах подтвердили, что бизнес Фоменко легален. Сам владелец компании готов предоставить следствию всю необходимую для поимки преступников информацию, но такого запроса от госорганов США до сих пор не поступало.

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