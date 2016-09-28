Методом проб и пробок

Дорожная сеть Волгограда постоянно становится ареной экспериментов со стороны городских властей. Методом проб и ошибок руководители дорожного хозяйства пытаются оптимизировать схему движения транспорта. Но страдать от этих ошибок приходится большинству волгоградцев.

Волгоградских автомобилистов с 30 сентября ожидает новшество: очередное изменение схемы движения. На этот раз власти взялись за один из самых важных и бойких перекрёстков – пересечение проспекта Ленина и улицы Краснознаменской. Отныне при движении в центр Волгограда вы не сможете повернуть с моста налево. Придётся ехать до перекрёстка с улицей Ленина и там разворачиваться.

Сделано это для того, чтобы немного увеличить пропускную способность Астраханского моста, на съезде с которого часто возникают пробки, причём, по мнению городских властей, именно из-за поворачивающих налево. Повернуть там и правда трудно, своей очереди приходится ждать довольно долго, ведь навстречу всегда лихо мчится бурный поток, что делает поворот весьма опасным. А чтобы пробки не образовывались на перекрёстке двух виадуков имени Ильича, кусочек улицы Ленина в границах одноимённого проспекта решено сделать односторонним.

Это далеко не первое изменение схемы движения автотранспорта за последние годы, власть постоянно занята её оптимизацией. Само по себе это оправданно, ведь машин с каждым годом становится всё больше, чего нельзя сказать о дорогах. Вопрос в том, как эти схемы вводятся. Складывается впечатление, что руководители дорожного хозяйства города действуют методом проб и ошибок: применяют самые простые и очевидные варианты, а затем делают вывод об успешности или неуспешности данного метода. Ни о каком научном знании, накопленном современной урбанистикой, похоже, речь не идёт.

Вот канонический случай, очень похожий на нынешнее решение. Дабы справиться с пробками, возникающими на проспекте Ленина при повороте налево на улицу им. 7-ой Гвардейской, водителей точно также вынудили ехать до следующего перекрёстка и там разворачиваться. Многие помнят, к чему это привело: перекрёсток с Бакинской оказался совершенно не приспособленным для разворота, и на данном участке образовался настоящий транспортный коллапс. Вместо решения проблемы власти её усугубили. Не получится ли так и на этот раз?

Характерно, что разрешить кризис на 7-ой Гвардейской, в конце концов, удалось вполне прогрессивным методом. Специалист некоммерческой организации Probok.net Андрей Мухортиков рекомендует такой способ оптимизации движения: канализировать направления, изменяя траектории движения. Например, крайняя левая не должна становиться только полосой для поворота, ведь желающие ехать прямо начинают перестраиваться вправо, чем тормозят движение и создают аварийные ситуации. Необходимость перестроений вообще нужно устранить, говорит Махортиков, а для этого для поворота должна появиться дополнительная полоса, пусть даже за счёт сужения остальных полос. Этот метод, вкупе с оптимизацией светофорного регулирования, и был применён на том злополучном перекрёстке спустя несколько недель, и теперь пробки на нём практически исчезли.

Есть у нас и хороший пример внедрения ещё одного перспективного метода оптимизации движения – его закольцовывание. Речь идёт о перекрёстке улицы Землячки и Второй продольной магистрали в районе Мамаева Кургана. Пробок там теперь нет вовсе. А вот введение одностороннего движения у нас практически не практикуется, по сравнению с Ростовом-на-Дону или Саратовом таких улиц у нас немного. Возможно, и правильно, ведь структура дорожной сети Волгограда сильно отличается от таковой у соседей.

Примеры нововведений последних лет можно анализировать долго, но важно другое. Во-первых, локальные и ситуативные решения хуже масштабной стратегии оптимизации дорожного движения, разработанной специалистами, а не чиновниками. Они способны вместо решения проблемы усугублять её или сдвигать в другое место. А во-вторых, социально-инфраструктурные новшества нельзя обкатать на мышах и мушках-дрозофилах, горожанам их придётся испытывать на себе. Никакой, даже самый универсальный и научно обоснованный рецепт не может заработать во всех случаях. Слишком уж разнообразны и многофакторны конкретные условия его реализации. Поэтому важно, чтобы лица, принимающие решения о дорожных новациях, были способны видеть неудачи и исправлять их. Пока, вроде бы, это так, что рождает надежду на медленное, иногда трудное, но всё же неуклонное улучшение схемы городского движения. Если уж на новые дороги денег не хватает, то хотя бы имеющиеся необходимо использовать оптимально.

Константин СМОЛИЙ