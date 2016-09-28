Ямы уходят в прошлое

Девятого сентября в Волгоградской области торжественно открыли новый участок федеральной трассы М-6 «Каспий». Ленточку перерезал министр транспорта РФ Максим Соколов, отметив, что благодаря ремонту дорог в последние годы удалось зафиксировать 20%-ное снижение ДТП на территории нашей области.

– Средства, которые в этом году направлены региону из федерального центра, а это почти 15 млрд руб., говорят о внимании, которое уделяется развитию дорожной сети Волгоградской области, – подчеркнул министр.

В порядок с опережением графика были приведены 10 км московской трассы около Михайловки – если быть точным, то это участок 782–792. Теперь автомобилистам, движущимся по трассе «Москва – Волгоград», доступны целых 93 км (с 706-го по 799-й) в максимально комфортном режиме: новейший гладкий асфальт, барьерные ограждения, сигнальные столбики, яркие разметка и дорожные знаки. Работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенным госконтрактом выполнила подрядная организация ООО «Дорстройсервис». Как сообщили в управлении автомобильной магистрали, на объекте применялись инновационные технологии, в частности, «фрагментация существующего цементобетонного покрытия методом импактора и армирование асфальтобетонного покрытия полимерной геосеткой». Недаром над трассой в день открытия висела красочная растяжка со словами: «Дорога в будущее».

– Всего три года назад региональные и федеральные трассы в Волгоградской области были в удручающем состоянии, – заявил на церемонии запуска участка глава Росавтодора Роман Старовойт. – Местные власти не уделяли им должного внимания, нам не хотелось вкладывать сюда средства, потому что мы не находили поддержки.

Теперь ситуация изменилась: начиная с 2014 года, развитие дорожно-транспортной сети вошло в число приоритетных направлений для региона. В какой-то момент Волгоградская область стала постоянным объектом нелицеприятных замечаний со стороны журналистов, гостей и даже федеральных чиновников – и запущенность дорожной сферы была налицо. Только за последние месяцы по дорожно-транспортным вопросам Волгоград посетили, помимо Максима Соколова, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин. Председатель правительства в ходе визита подтвердил, что на решение дорожных проблем в регион дополнительно поступит 1,2 млрд руб., а общий объем выделенных на 2016 г. средств составит 15 млрд руб. Всего до конца 2018 г. в нормативное состояние должны быть приведены 85% федеральных трасс страны.

За последние три года на федеральных трассах Волгоградской области отремонтировано 375 км дорог и 8 мостов, а также построено 4 надземных перехода. Один из них – как раз на свежеоткрытом участке около Михайловки. Переход оборудован спецподъемником для маломобильных граждан – на данный момент даже не все столичные объекты могут похвастаться подобным. Длина 68 м, пропускная способность 4,5 тыс. человек в час – более чем достаточно для этой территории. Отремонтированы и транспортные развязки на Михайловку и село Староселье – на двух путепроводах установлено в сумме 50 мачт освещения.

«Рижские рынки» станут историей

Кроме собственно дорожных работ, на этом хорошо знакомом путешественникам участке обновился и придорожный рынок: снесены несанкционированные постройки. По данным Упрдор Москва-Волгоград, из 80 кафе, магазинов и станций технического обслуживания, располагавшихся прежде на этом традиционном «привале», только 7 соответствовали так называемым нормативным требованиям примыкания, то есть были на безопасном расстоянии от федеральной трассы и друг от друга, имели освещенный подъезд и переходно-скоростную полосу и так далее. Полсотни самовольно построенных и неоформленных должным образом построек пришлось снести. Их место заняли 10 просторных пристроек, выполненных в едином архитектурном стиле, на 5 тыс. кв. м увеличилась площадь парковки. Хаос уступил место порядку – место стало гораздо более комфортным как для стоянки, так и для перекуса.

– Раньше это был стихийный рынок, теперь мы видим и просторную стоянку, и благоустроенные магазины и пункты питания, приведены в соответствие с нормативными требованиями станции техобслуживания, здесь появился аптечный пункт, порядок и безопасность обеспечивает охрана. Одним словом, «Рижский рынок» стал тем самым многофункциональным придорожным комплексом, который подразумевает разработанная Росавтодором концепция развития объектов дорожного сервиса вдоль федеральных дорог, – отметил начальник ФКУ Упрдор Москва–Волгоград Юрий Сорокин.

Другие рынки подобного типа, по всей видимости, ожидает схожая судьба, тем более что московская трасса продолжит реконструироваться и в следующем году, и в 2018-м: именно на этот период рассчитана программа комплексной реновации автодорог Волгоградской области. Слово «комплексная» в данном случае как никогда справедливо, ведь речь идет не только об асфальтовом покрытии, бордюрах и указателях, но и о придорожных объектах.

Ради надежности

Планы по реконструкции федеральных трасс в регионе – грандиозные, причем нередко сопряженные с применением редких на сегодняшний день технологий. К примеру, на 2017 год намечен пуск в эксплуатацию участка в районе Самофаловки (Городищенский район, выезд из Волгограда), который будет покрыт цементобетоном. Этот вид покрытия, по оценкам федеральных дорожников, служит вдвое дольше традиционного асфальтового и дешевле в обслуживании, что компенсирует затраты на более дорогую технологию укладки, требующую создания слоя толщиной 67 см. Специалисты отмечают и другое преимущество цементобетона: поскольку полотно не деформируется под весом тяжелых грузовых автомобилей, не образуется колея да и топлива тратится на 15–20% меньше.

Этот 10-километровый участок позволит расширить трассу «Москва – Волгоград» до 4-полосной: по сути, произойдет самая крупная реконструкция с момента ввода самой трассы в эксплуатацию (1976 г.). Автомобилисты, направляющиеся в столицу, смогут дольше ехать по удобной дороге, без необходимости обгонять медленный транспорт по «встречке». Такое продление «четырехполоски» позволит потоку машин дольше сохранять высокую скорость, а значит – сократит вероятность заторов на выезде из города-миллионника. Риск появления пробок снизится и благодаря новой развязке около Самофаловки – путепровод уже возведен.

Переправа через Оленье снова станет безопасной

Другой проект, который завершится в 2017 году, – реконструкция моста через р. Оленье (Дубовский район) на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». Мост не ремонтировался 40 лет, поэтому фактически на месте старого возводится новое сооружение: 2-полосный, с пешеходными тротуарами и линиями освещения. Среди прочего дорожникам пришлось перенести местные инженерные сети (межпоселкового газо- и водопровода).

Когда объект будет готов, безопасность участка снова будет на высшем уровне, а трасса, которую волгоградцы и камышане воспринимают прежде всего как соединяющую эти два города, станет еще более комфортной. Напомним, что предыдущий этап ее реконструкции завершился в 2014 году, и одним из наиболее значимых новшеств стала установка специальной снегозадерживающей сетки: зимой 2011–2012 гг., а также в другие снежные зимы, трассу многократно попросту закрывали для движения, а в застрявших среди заносов машинах погибло несколько человек. Специалисты Упрдор Москва-Волгоград делают все возможное, чтобы эта трагедия больше не повторилась.

Всего на 2017 год запланированы реконструкции еще 10 км на московском и 29 км на сызранском направлениях. На разных участках саратовской трассы оборудуют также 5 пешеходных переходов. Общая протяженность отремонтированных дорог в 2017 году составит 123 км. Работают федеральные дорожники ударно - по графику или даже с его опережением: например, михайловский отрезок был закончен всего за 9 месяцев. Уже к началу сентября Упрдор Москва-Волгоград выполнил 96% запланированных на этот год работ, введя в эксплуатацию 136 км дорог. Цель обновить 85% федеральных трасс для нашего региона перестает быть заоблачной: на сегодня этот показатель в Волгоградской области достиг уже 64%.

Андрей ВОРОШИЛОВ