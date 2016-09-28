Керчане отправили в ДНР очередную партию гуманитарной помощи

Очередная партия гуманитарной помощи, собранная штабом помощи беженцам из Донецкой и Луганской республик, отправилась в ДНР из Керчи.

Как сообщает "АН-Керчь", салон микроавтобуса оказался полностью заполнен одеждой, продуктами питания и другими необходимыми вещами. Неравнодушные керчане готовы делиться с жителями народных республик едой и одеждой, в которых те особенно нуждаются с наступлением холодного времени года. Отправка груза обходится недешево - с учетом стоимости переправы и израсходованного бензина на одну партию уходит примерно 11 тысяч рублей.

Стоит отметить, что штаб практически полностью состоит из беженцев из юго-восточной Украины, которые, зачастую не имея нормальных условий существования, готовы оказывать помощь тем, кто остался в зоне военных действий.















Фото: "АН-Керчь"

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