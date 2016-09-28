В Кирове появилась схема размещения ларьков на 2017-2019 годы

Специалисты ВПО «ВятГУ» проанализировали торговую сеть города и пришли к выводу, что областной центр нуждается в киосках, торгующих артезианской водой, цветами, газетами, продуктами от местных производителей.

Сегодня состоялось заседание рабочей группы при администрации города Кирова по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории Кирова.

На сегодняшний день на схеме — 391 место, причем 62 — свободных. Исследование ВПО «ВятГУ» и эта информация ляжет в основу планирования размещения ларьков в областном центре на 2017-2019 годы.

Сегодня уже обозначены перспективные места для размещения киосков. Во-первых, это новые, и активно застраивающиеся микрорайоны - «Чистые пруды», «Урванцево», «Солнечный берег», «Европейские улочки», а тажке район ул. Щорса и Производственной.

В администрации города ждут предложений предпринимателей.

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