Не приведут ли меры против АЧС к дефициту свинины в Кировской области?

Вспышки заболеваемостью африканской чумой свиней (АЧС) зафиксированы в двух регионах, граничащих с вятским краем - в Нижегородской и Архангельской областях. Для того, чтобы АЧС не проникла на территорию региона, сейчас предпринимается ряд мер.

В частности, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Алексея Котлячкова, сейчас запрещен в Кировскую область ввоз свиней. Также нельзя провозить на территорию региона и зерно, кормбикорма из регионов, где бушует африканская чума свиней. Введен и ряд ограничений на ввоз из-за пределов региона не прошедшей термическую обработку свинины.

Внутри региона запрещается любая транспортировка свиней и их реализация. А государственная ветеринарная служба Кировской области и вовсе порекомендовала вятским фермерам забить всех имеющихся у них хрюшек и заняться другими видами животных.

Областной Минсельхоз настоятельно рекомендует обо всех случаях падежа свиней в личном подворье сообщать по бесплатному тел. 8-800-707-60-35 или 8-800-707-60-36.

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