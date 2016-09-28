Лягушонок Пепе объявлен фашистом?
28 сентября 2016, 15:27 [ «АН-онлайн» ]
Изображения лягушонка Пепе в США будут считаться равными свастике. «Антидиффамационная лига» американских евреев включила популярный интернет-мем в список символов ненависти, созданных расистами и хейтерами.
Как пояснил Джонатан Гринблатт, исполнительный директор этой неправительственной организации, существующей с 1913 года, бессовестные антисемиты используют образ некогда привлекательного нарисованного персонажа, «чтобы угрожать и распространять ненависть в соцсетях». Это началось на волне предвыборной кампании Дональда Трампа, когда усилиями «альтернативных правых» Пепе стал ассоциироваться с антисемитизмом. Иногда он выступает и в образе самого кандидата в президенты, что даёт повод оппонентам связывать его с радикалами. Не исключено, что это оттолкнет некоторую консервативную часть электората от Трампа, поэтому заявление «Антидиффамационной лиги» можно рассматривать именно в контексте негласной поддержки Клинтон.
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