СКР объяснил обыски в столичном управлении УГАДН

Следователи Главного следственного управления СКР по городу Москве объяснили обыски более чем по 27 адресам, в том числе в территориальном подразделении Центрального управления государственного автодорожного надзора (УГАДН).

По версии следствия, высокопоставленные сотрудники УГАДН получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории Москвы и российских регионов.

По данным СКР, за определенные суммы сотрудники УГАДН сообщали представителям организаций о планирующихся проверках и не привлекали владельцев пассажирских компаний к административной ответственности за допущенные нарушения. Установлено, что чиновники получили в качестве взяток не менее 1,15 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Сейчас проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на задержание лиц, причастных к совершению преступлений. В ходе обысков задержаны несколько руководителей.