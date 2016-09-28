Экс-губернатор Кировской области Никита Белых покинул свою камеру

И переехал в новую. По сообщению «Национальной службы новостей», об этом рассказал его адвокат Владимир Прохоров. Также он сообщил, что Белых 18 сентября исполнил свой гражданский долг и проголосовал.

Правда, за кого отдал свой голос Никита Юрьевич, неизвестно.

Насчет камеры Владимир Прохоров заметил, что это стандартная процедура: раз в два месяца в СИЗО заключенных переводят в новое помещение. В будущем, вполне возможно, бывшего губернатора Кировской области еще раз переведут в новую камеру.

Напомним, 24 июня Никита Белых был задержан во время своей служебной командировки в Москве. Его обвинили в получении крупой взятки, 25 июня было возбуждено уголовное дело. Через месяц, 28 июля, Владимир Путин официально уволил главу Кировской области в связи с утратой доверия.

Вместо Никиты Юрьевича руководить регионом был назначен Игорь Васильев. Он уже полностью сформировал новое правительство и уволил всех ставленников Белых. Также в кабинете бывшего губернатора прошли обыски.

Сейчас по делу Никиты Белых идет следствие, и вскоре бывший губернатор Кировской области предстанет перед судом.

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