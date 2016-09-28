Когда красота не требует жертв: в Челябинске появилась липосакция без операции

На Южном Урале появилась уникальная возможность смоделировать свою фигуру, не прибегая к ножу хирурга. Кандидат медицинских наук, известный пластический хирург Виктор Нужный проводит уникальную пластику в медицинском центре «Лотос».

Суть инновационного метода заключается в работе аппарата Body Jet, который отправляет на поверхность проблемной зоны тонкие струйки специального раствора. Он аккуратно вымывает все лишнее, не повреждая окружающие сосуды и ткани. Больше не нужно выжигать, отсасывать или вырезать излишние отложения, - безоперационная методика позволит вам максимально сократить время на восстановительный период, а также существенно уменьшит необходимость коррекции. Кроме того, полученный жир можно использовать для формирования собственных ягодиц или щек, а также для коррекции мимических морщин.

Отметим, что эффект от процедуры равен недельному занятию спортом: жира уходит столько, сколько бы сожглось при беге на расстояние более 150 километров.









Медицинский центр «Лотос»

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