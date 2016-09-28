Глава администрации Шабалинского района покинул пост не по собственному желанию

А в связи с утратой доверия. Прокуратура Кировской области распространила пресс-релиз, в котором утверждает: чиновник покинул пост из-за грубых нарушений действующего законодательства.

В июне этого года была проведена антикоррупционная проверка администрации Шабалинского района. Надзорным ведомством было выявлено несоблюдение чиновниками действующего законодательства.

Прокуратура посчитала, что необходимо не только устранить нарушения, но и освободить главу администрации от занимаемой должности. Причина — утрата доверия. Чиновник не стал дожидаться конца разбирательства и ушел со своего поста добровольно, с формулировкой в трудовой книжке «по собственному желанию».

Прокуратуру это не устроило: надзорное ведомство добилось через суд, чтобы во всех официальных документах значилось: «в связи с утратой доверия».

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