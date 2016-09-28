В Кирове закрыли сауну из-за того, что она находилась в жилом доме

Она была расположена в подвале одного из многоквартирных домов на улице Володарского областного центра. Жильцы пожаловались в контролирующие органы на высокую влажность в своих квартирах.

Также они посчитали, что из-за работы сауны у них в доме жарко. После письменного обращения прокуратура провела собственную проверку. В результате выяснилось, что, во-первых, согласно документам, которые предоставил владелец сауны, находящейся в жилом доме, помещение имеет административное назначение. А значит, сауна с хамамом располагаться здесь не может.

Разрешение на перепланировку подвала жилого дома под сауну бизнесмен не получал.

Во-вторых, проверка выявила нарушение правил пожарной безопасности. В результате Первомайский суд города Кирова постановил: сауну закрыть. Ее владелец оспорил это решение, но безуспешно.

Читайте также:

Баня и сауна повышает настроение и самооценку человека

В Москве в бассейне одной из частных саун утонул посетитель