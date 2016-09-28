Сервис BlaBlaCar для россиян станет платным

Крупнейший сервис поиска попутчиков BlaBlaCar теперь будет взимать комиссию до 20% с жителей Российской Федерации за бронирование мест в автомобиле.

Оплатить поездку можно будет со счета мобильного телефона или через денежные терминалы. При этом размер комиссии будет зависеть от длины выбранного маршрута, однако не превысит 20% от стоимости поездки. При этом комиссия будет взиматься только с пассажиров, а для водителей сервис останется бесплатным.

Руководители компании уверены, что даже с учетом комиссии поездка все равно обойдется пассажирам дешевле, чем обычный билет на поезд или автобус.

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