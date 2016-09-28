СРОЧНО
|12:43  В Новоуральске покончила с собой кассир Сбербанка, подозреваемая в краже нескольких миллионов рублей |12:17  В Подмосковье дело возбуждено по факту смерти девочки в Наро-Фоминске |11:50  Названа предварительная причина смерти девочки после посещения стоматолога |11:21  Два чиновника Ространснадзора задержаны по подозрению в коррупции |11:20  Ведьму в Перу сожгли заживо и записали на мобильник |10:59  Врачей обвиняют в смерти пятилетней девочки в Подмосковье |10:29  В Москве обыски проходят в здании Ространснадзора |10:16  Ливия просит военную помощь у России |07:48  Минфин не исключил риск роста цен на бензин и дизтопливо |27.09 22:55  Грабители в Мексике пустили эшелон под откос. И зря |27.09 20:24  Бурзиев: Ни один всероссийский турнир не должен быть тупиковым для спортсменов |27.09 20:20  В центре Москвы взяли в заложники иностранца? |27.09 19:38  МИД РФ призвал США опубликовать весь пакет договоренностей по Сирии |27.09 18:32  В Якутске с трудом остановили драку ста человек |27.09 17:11  Главный тренер британской сборной обвинен в коррупции |27.09 16:51  Самолет чуть не врезался в автомобиль при посадке в Татарстане (ВИДЕО) |27.09 16:12  Белоруссия может потребовать от РФ плату за охрану западной границы |27.09 14:15  Белорус упал на рельсы на станции метро в Москве |27.09 12:47  Завершился 8-й тур РФПЛ |27.09 12:38  В киевских магазинах "Рошен" ищут мины |27.09 11:50  Минфин пока не собирается вводить акциз на газировку |27.09 11:27  Емельяненко посетит Кубок России по ММА |27.09 11:27  Мнение специалиста: почему нефть падает, а рубль растет |27.09 11:15  В Улан-Удэ11-летний мальчик госпитализирован, причиной мог стать алкоголь |27.09 10:45  Россия через несколько дней снимет "овощное эмбарго" с Египта |27.09 07:25  Стала известна причина аварии на шахте "Юбилейная", где погибли горняки |27.09 07:06  Итоги опроса: Клинтон победила Трампа на первых теледебатах |27.09 06:53  Российские производители сельхозтехники получат от правительства 1,5 миллиарда руб |26.09 23:08  Участники второй международной конференции антиглобалистов подвели итоги работы |26.09 22:33  Белый дом назвал условия для новых соглашений с Россией по Сирии

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Владимир Путин выразил соболезнования Израилю в связи с кончиной Шимона Переса

28 сентября 2016, 11:33 [ «АН-онлайн» ]

Владимир Путин выразил соболезнования Израилю в связи с кончиной Шимона Переса
фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования народу Израиля в связи с кончиной бывшего израильского президента, одного из основателей государства, лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса.

Экс-президент Израиля умер 28 сентября на 94-году жизни. Путин направил телеграмму соболезнования президенту Израиля Реувену Ривлину, премьер-министру Биньямину Нетаньяху и всему народу Израиля.

Российский лидер отметил, что своей многолетней деятельностью на постах президента и на других ответственных государственных должностях Шимон Перес снискал искреннее уважение среди соотечественников и за рубежом. Путин высоко оценил личный вклад Шимона Переса в усилия по достижению мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

По признанию Владимира Путина, он неоднократно общался "с этим замечательным человеком" и "каждый раз восхищался его мужеством и патриотизмом, мудростью и дальновидностью, умением вникнуть в суть самых сложных вопросов", - сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что в России Переса будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных российско-израильских отношений, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Читайте также:

Умер Шимон Перес

Обама выразил сболезнования в связи с кончиной Переса

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ИЧ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Шоу-бизнес

Ксения Собчак за несколько недель до родов делает стойку на голове (ФОТО)

Ксения Собчак за несколько недель до родов делает стойку на голове (ФОТО)

Ксения Собчак во время беременности не перестала активно заниматься йогой, за несколько недель до родов будущая мама с большим животом сделала стойку на голове. 34-летняя Ксения Собчак ждет первенца.

//Общество

Кадыров назвал ложью информацию о чеченцах на польской границе

Кадыров назвал ложью информацию о чеченцах на польской границе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал ложью информацию о чеченских беженцах, собравшихся около польской границы. Кадыров призвал чеченцев, покидающих страну, не превращаться в бомжей.

//Общество

Суд признал незаконным диплом единоросса, призвавшего россиян меньше есть

Суд признал незаконным диплом единоросса, призвавшего россиян меньше есть

Депутата заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера не оказалось в списках выпускников Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Бориса Ельцина. А диплом у него имеется.

//Здоровье

Глава Роспотребнадзора призвала россиян сделать прививки от гриппа (ВИДЕО)

Глава Роспотребнадзора призвала россиян сделать прививки от гриппа (ВИДЕО)

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова призвала россиян сделать прививки от гриппа. В российские регионы поступили отечественные вакцины против вируса.

//Происшествия

В Москве обыски проходят в здании Ространснадзора

В Москве обыски проходят в здании Ространснадзора

В Москве в среду с утра обыски проходят в здании Ространснадзора. Руководство ведомства подозревают в коррупции. Задержаны 10 человек. По информации следствия, они получали взятки в крупном размере.

//Происшествия

Врачей обвиняют в смерти пятилетней девочки в Подмосковье

Врачей обвиняют в смерти пятилетней девочки в Подмосковье

Пятилетняя девочка, по версии следствия, скончалась в результате оказания некачественной медицинской помощи в одной из больниц. Все началось с того, что девочка пожаловалась родителям на боль в ногах.

//Наука

Ученые считают, что на марсианском плато Тавмасия может быть жизнь

Ученые считают, что на марсианском плато Тавмасия может быть жизнь

Ученые считают, что марсианское плато Тавмасия может быть обитаемым. Такой вывод они сделали на основании исследований химии и минералогии, опираясь на данные, полученные аппаратом Mars Odyssey Orbiter.

//Общество

Сервис BlaBlaCar для россиян станет платным

Сервис BlaBlaCar для россиян станет платным

Крупнейший сервис поиска попутчиков BlaBlaCar теперь будет взимать комиссию до 20% с жителей Российской Федерации за бронирование мест в автомобиле. Оплатить поездку можно будет через денежные терминалы.

//Культура

Праздник Эллады в Петербурге

Праздник Эллады в Петербурге

Греки - народ, который привнес в цивилизацию мировоззрение свободы и творчества. Первые демократические институты возникли именно здесь. Греческая мифология явилась базой всего последующего мирового искусства.

//Происшествия

В Новоуральске покончила с собой кассир Сбербанка, подозреваемая в краже нескольких миллионов рублей

В Новоуральске покончила с собой кассир Сбербанка, подозреваемая в краже нескольких миллионов рублей

В Новоуральске совершила самоубийство сотрудница Сбербанка, подозреваемая в краже у пенсионеров нескольких миллионов рублей. Женщина свела счеты с жизнью после первого же допроса в качестве подозреваемой.

//Общество

Неработающие должны платить налог за использование социальной инфраструктуры

Неработающие должны платить налог за использование социальной инфраструктуры

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, курирующая социальные вопросы, заявила, что неработающие россияне будут платить налог, такой законопроект находится в процессе разработки.

//Новости ADWILE

//Происшествия

В Подмосковье дело возбуждено по факту смерти девочки в Наро-Фоминске

В Подмосковье дело возбуждено по факту смерти девочки в Наро-Фоминске

В Подмосковье по факту смерти пятилетней девочки следственным отделом по городу Наро-Фоминску возбуждено уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

//В мире

Президент Израиля плюнул в душу украинским националистам

Президент Израиля плюнул в душу украинским националистам

Представители майданной власти Украины, прославляющей ОУН-УПА, продолжают возмущаться вчерашним высказыванием президента Израиля Реувена Ривлина в Верховной Раде о причастности их кумиров к холокосту.

//Происшествия

За отказ в госпитализации житель Омутнинска избил врача

За отказ в госпитализации житель Омутнинска избил врача

Инцидент произошел, когда больницу посетил и.о. главы региона Кировской области. То ли в честь этого знаменательного события, то ли просто так житель Омутнинска принял на грудь и отправился в районную ЦРБ.

//Происшествия

Названа предварительная причина смерти девочки после посещения стоматолога

Названа предварительная причина смерти девочки после посещения стоматолога

Предварительная причина смерти пятилетней девочки, скончавшейся в подмосковном Наро-Фоминске после лечения зубов у стоматолога - криптогенный сепсис. Проводится расследование гибели малышки.

//Наука

В Мексике родился сын трех родителей

В Мексике родился сын трех родителей

Американские ученые впервые в мире применили революционную технологию для того, чтобы избежать передачи ребенку заболевания матери. В результате в Мексике родился малыш, унаследовавший ДНК троих человек.

//Общество

Владимир Путин выразил соболезнования Израилю в связи с кончиной Шимона Переса

Владимир Путин выразил соболезнования Израилю в связи с кончиной Шимона Переса

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования народу Израиля в связи с кончиной бывшего израильского президента, одного из основателей государства, лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

Два чиновника Ространснадзора задержаны по подозрению в коррупции

Два чиновника Ространснадзора задержаны по подозрению в коррупции

Два высокопоставленных чиновника Ространснадзора в среду после обыска здания ведомства задержаны по подозрению в коррупции. В здании столичного управления Ространснадзора сегодня проходят обыски.

//Происшествия

Ведьму в Перу сожгли заживо и записали на мобильник

Ведьму в Перу сожгли заживо и записали на мобильник

В Перу индейская община деревни Ширингамату Альто проголосовала за казнь 73-летней односельчанки, подозреваемой в колдовстве и наведении порчи. Большинством из 40 голосов её приговорили к сожжению заживо.

//Политика

Ливия просит военную помощь у России

Ливия просит военную помощь у России

Прислать оружие, а ещё лучше провести военную операцию своими силами предложил президенту Владимиру Путину Верховный главнокомандующий лояльными парламенту Ливии вооруженными силами фельдмаршал Халифа Хафтар.

//Общество

Россия запретила поставки фруктов и ягод через Белоруссию

Россия запретила поставки фруктов и ягод через Белоруссию

Россия запретила с 28 сентября ко ввозу на территорию страны некоторые виды фруктов и ягод через Белоруссию. Фрукты и овощи из Центральноафриканской Республики поставлялись с фальшивыми документами.

//Криминал

В челябинском алкомаркете наркоман зарезал себя и вспорол живот любимой (ВИДЕО)

В челябинском алкомаркете наркоман зарезал себя и вспорол живот любимой (ВИДЕО)

25 сентября в одном из магазинов сети «Красное&Белое» в Челябинске на продавца было совершено нападение. В настоящее время пострадавшая женщина находится в реанимации после проведенных операций.

//В мире

Обама выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Израиля

Обама выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Израиля

Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама выразил сегодня соболезнования в связи со смертью бывшего президента Израиля Шимона Переса. Глава Белого дома заявил, что американцы в долгу у Переса.

//Новости партнеров

//В мире

Абэ: Япония намерена договориться с Россией о четырех Курильских островах

Абэ: Япония намерена договориться с Россией о четырех Курильских островах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что в декабре текущего года он планирует на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсудить "в тихой обстановке" вопросы в самых различных областях.

//В мире

Международные следователи предоставят отчет о сбитом рейсе MH17 в Донбассе

Международные следователи предоставят отчет о сбитом рейсе MH17 в Донбассе

Международная группа по расследованию катастрофы самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17, сегодня должна представить отчет с выводами следствия. Следователи назовут место запуска ракеты «Бук».

//В мире

Бывший президент Израиля Шимон Перес после смерти стал донором

Бывший президент Израиля Шимон Перес после смерти стал донором

Бывший президент Израиля Шимон Перес, скончавшийся в ночь на 28 сентября, ушел из жизни без страданий и после смерти стал донором роговицы глаз. На донорскую трансплантацию дала согласие семья политика.

//Наука

Илон Маск планирует переселить на Марс миллион человек (ВИДЕО)

Илон Маск планирует переселить на Марс миллион человек (ВИДЕО)

Основатель американской компании SpaceX, бизнесмен Илон Маск предоставил план переселения на Марс миллиона человек. Транспортные космические корабли, разрабатываемые SpaceX, будут многоразовыми.

//Общество

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала запрет абортов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала запрет абортов

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала обращение за запрет абортов в России. Она призвала продолжить работу по профилактике абортов, сделав основной упор на защите традиционных семейных ценностей.

//Общество

Правительство поддержало законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Правительство поддержало законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Правительство поддержало предложение сенатора Елены Мизулиной о запрете в российских регионах бэби-боксов. Законопроектом предусматривается административная ответственность юрлиц за создание таких мест.

//Экономика

Минфин не исключил риск роста цен на бензин и дизтопливо

Минфин не исключил риск роста цен на бензин и дизтопливо

Заместитель главы Минфина Илья Трунин в кулуарах конференции "Нефть и газ Сахалина" высказал мнение о риске роста цен на автомобильное топливо в случае принятия решения об увеличении ставок акцизов.

//Общество

Минобороны сообщило о двух испытаниях ракет «Булава»

Минобороны сообщило о двух испытаниях ракет «Булава»

Министерство обороны России сообщило об испытаниях двух межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Боевой блок первой ракеты успешно поразил цели на полигоне. Вторая ракета самоликвидировалась.

//В мире

Экс-президент Израиля Шимон Перес умер в больнице

Экс-президент Израиля Шимон Перес умер в больнице

В Израиле в ночь на среду, 28 сентября, скончался бывший президент страны Шимон Перес. Ему было 93 года. В 1994 году Перес был удостоен Нобелевской премии мира за подписание соглашений с палестинцами.

//Общество

Собянин получил сертификаты Книги рекордов Гиннесса

Собянин получил сертификаты Книги рекордов Гиннесса

Московский международный фестиваль «Круг света» вошел в Книгу рекордов Гиннесса в двух номинациях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, принявший участие в церемонии закрытия фестиваля, состоявшейся на Гребном канале.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры