Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования народу Израиля в связи с кончиной бывшего израильского президента, одного из основателей государства, лауреата Нобелевской премии мира Шимона Переса.

Экс-президент Израиля умер 28 сентября на 94-году жизни. Путин направил телеграмму соболезнования президенту Израиля Реувену Ривлину, премьер-министру Биньямину Нетаньяху и всему народу Израиля.

Российский лидер отметил, что своей многолетней деятельностью на постах президента и на других ответственных государственных должностях Шимон Перес снискал искреннее уважение среди соотечественников и за рубежом. Путин высоко оценил личный вклад Шимона Переса в усилия по достижению мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

По признанию Владимира Путина, он неоднократно общался "с этим замечательным человеком" и "каждый раз восхищался его мужеством и патриотизмом, мудростью и дальновидностью, умением вникнуть в суть самых сложных вопросов", - сообщается на сайте Кремля.

Президент РФ подчеркнул, что в России Переса будут помнить как последовательного сторонника развития дружественных российско-израильских отношений, многое сделавшего для укрепления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

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