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Высокотехнологичный перинатальный центр Южного Урала готов к открытию

28 сентября 2016, 10:41 [ «АН-Челябинск» ]

Высокотехнологичный перинатальный центр Южного Урала готов к открытию
фото: pixabay.com

1 октября открывается новый перинатальный центр в Челябинской области. Его строительство и ввод в эксплуатацию проходил под контролем первых лиц региона.

Более двух лет назад президент Российской Федерации поручил местному правительству обеспечить область современным перинатальным центром. На сегодняшний день строительство завершено, медицинское учреждение завершает лицензирование. Персонал готов к оказанию помощи беременным женщинам и роженицам уже с 1 октября.

Более сотни пациенток с тяжёлым течением беременности смогут одновременно наблюдаться в учреждении здравоохранения. Порядка двухсот женщин смогут получить консультацию ежедневно. Также в новом медицинском учреждении откроется отделение вспомогательных репродуктивных технологий с лабораторией ЭКО.

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