Депутата законодательного собрания Свердловской области Ильи Гаффнера не оказалось в списках выпускников Уральского Федерального Университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, являющегося правопреемником Уральского государственного технического университета.

По данным прокуратуры, в личном деле депутата Ильи Гаффнера, прославившегося призывом к россиянам меньше есть, указаны сведения о получении им диплома о дополнительном образовании, выданным негосударственным «Урало-Сибирским институтом бизнеса». В учебном заведении депутату присвоили дополнительную квалификацию в области общего менеджмента. Прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга провела проверку соблюдения законодательства об образовании.

После проверки надзорное ведомство направило в суд заявление о признании недействительным полученного Гаффнером диплома. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга требование удовлетворил. Депутат обязан вернуть диплом в Урало-Сибирский институт бизнеса «для уничтожения».

Напомним, Илья Гаффнер в январе 2015 года порекомендовал россиянам, у которых не хватает денег, поменьше есть, а наевшимся во время новогодних праздников заниматься спортом.

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