Россия запретила поставки фруктов и ягод через Белоруссию

Россия запретила с 28 сентября ко ввозу на территорию страны некоторые виды фруктов и ягод через Белоруссию.

Россельхознадзор ограничил выдачу фитосанитарных сертификатов на реэкспорт через Белоруссию персиков, нектаринов и винограда происхождением из Центральноафриканской Республики (ЦАР) и абрикосов, клубники и груш из Буркина-Фасо по причине выявления фальшивых сертификатов.

Ведомство в связи с увеличением ввоза на территорию России ранее не поставляемой подкарантинной продукции происхождением из ЦАР и Буркина-Фасо сложными логистическими путями через страны ЕС и Белоруссию провело переговоры в формате телеконференции с Национальными организациями по карантину и защите растений вышеуказанных стран. Россельхознадзором была получена информация об отсутствии промышленного производства, а также экспорта (реэкспорта) с территории ЦАР персиков, нектаринов и винограда, а с территории Буркина-Фасо - абрикосов, клубники и груш.

В ходе переговоров представители НОКЗР ЦАР и Буркина-Фасо проинформировали российскую сторону, что был выявлен ряд поддельных фитосанитарных сертификатов. Сейчас они разрабатывают новую форму фитосанитарного сертификата, с усиленной защитой, и в ближайшее время направят ее в Россельхознадзор.

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