Правительство поддержало законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Правительство Российской Федерации поддержало предложение сенатора Елены Мизулиной и депутата Олега Михеева о запрете в российских регионах бэби-боксов.

Законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы минувшим летом, предусматривает запрет на осуществление деятельности, направленной на организацию анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание специальных мест для анонимного оставления ребенка - бэби-боксов. Мизулина подготовила предложение совместно с экспертами общественной организации «Родительское Всероссийское Сопротивление».

О том, что власти поддержали запрет бэби-боксов, Елена Мизулина написала на своем сайте и в соцсети Тwitter.

Как подчеркнула сенатор, законопроектом предусматривается административная ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов.

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