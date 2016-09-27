Лестницу в Томске покрасили в цвета радуги, и началось...

Неожиданный общественный резонанс вызвала разноцветная покраска лестницы от остановки Главпочтамт к Центру семейной медицины (ЦСМ) в Томске. Оказалось, радуга вызывает нездоровые ассоциации у части населения.

На самом деле, лестницу покрасили по своей инициативе сотрудницы ЦСМ, которые просто решили прибрать и украсить прилегающую территорию. Она была вечно загажена, и вдруг глазам прохожих предстал совсем другой вид.

Однако не успели девушки порадоваться доброму делу, нашёлся другой активист, Алексей Шпомер, называющий себя «приверженцем традиционных ценностей Русского Мира и установленного порядка». Он тотчас написал жалобу мэру Томска на якобы имеющую место пропаганду ЛГБТ-сообщества. Отсутствие во флаге последнего голубого цвета и присутствие оного, как и розового, на раскрашенной лестнице, его не смущает, и он намерен перекрасить лестницу.

Большинство томчан в комментариях под постом Шпомера посмеялись над его попытками разглядеть гей-пропаганду, но нашлись и те, кто поддержали. Некоторые узрели ассоциацию с бывшим флагом партии «Патриоты России». А вот сами представители ЛГБТ не нашли ничего своего. Самих представителей ЦСМ скандал удивил, однако они обещают побороться со Шпомером в наличии краски и терпения.

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