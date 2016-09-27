Верной ли дорогой идёте, товарищи?

Ещё совсем недавно я был абсолютно уверен в том, что волюнтаризм и финансовая всеядность политики московских властей как ртутный ручеек автоматически перетекут и в коридоры подмосковной администрации по принципу «Яблоко от яблони недалеко падает». Тому были объективные подтверждения.

Бабки с большой дороги

И в Москве, и в области власти сразу сделали основной упор на пополнение своих бюджетов денежными поборами с автомобилистов и дорог.

В столице это маниакальное как эпидемия Эбола разрастание сети платных парковок. Врали при этом беззастенчиво: Ликсутов уверял москвичей в том, что, дескать «баблопаркинги» не шагнут далее таких-то и таких-то улиц.

Утром объявленные «зонами спокойствия» магистрали оказывались заставленными угрожающими знаками и чудовищными по технической сложности паркоматами.

Люди возмущались и …привыкали. Как к чиновному вранью, так и к очередным «многоруким бандитами» на улицах. Собственно, в этом «приручении», очевидно, и была главная политика городских транспортников, которая исправно приносит миллиарды.

Про маниакальное ковыряние московских улиц и тротуаров, похожее на поиск нефти, уже и говорить не хочется. Сдирается до основания вполне работоспособный и пригодный даже для танкового биатлона асфальт, а на его место тут же кладётся точно такой же.

Примеров полно. Например, до недавнего времени одна из самых комфортных и по состоянию покрытия и по пропускаемости транспорта ул.Мосфильмовская недавно подверглась массовому пиратскому налету дорожников.

Одно покрытие сдиралось круглосуточно, создавая традиционные пробки, другое, точно такое же сегодня кладут вместо него.

Логика? Официальная: все для людей! Неофициальная: лишь для избранных людей!

В Подмосковье упор сделали на платные дороги. В результате жители Солнечногорска, Зеленограда и т.д., например, оказались в неких подмосковных резервациях: хоть и близок главный российский город, да не укусишь, т.е. не доедешь: денег на оплату шлагбаумов никак не хватает.

Тут еще и «Платон» подоспел…

В общем, всё сначала было как-то уж очень зеркально. Во всяком случае, так казалось. Но жизнь вдруг стала доказывать нечто обратное. Что именно?

Подъезжай, подешевело!

Например, в той же Московской области власти, на мой взгляд, недавно решились на революционный в хорошем смысле шаг: создать в Подмосковье абсолютно единую систему бесплатных парковок!

Это не опечатка, а реальный факт, браво губернатор Воробьев!

Подмосковный минтранс вышел с такой долгосрочной инициативой на руководство области, концепция получила одобрение и сейчас проходит согласование с различными смежниками, ведомствами, общественными организациями и т.д.

В планах властей до конца года лишь в проблемных городах области создать 100 тыс. бесплатных парковок!

Как пояснили в областном минтрансе, цель этой прорывной инициативы – в устранении острого дефицита парковочных мест. Почему в области смогли понять, что некоторые особо социальные проблемы можно решать без очередного грабежа сограждан, а в Москве этого заметить упорно не желают – непонятно. Хотя…

Может, столичным чиновникам уже пора перестать для «обмена опытом» летать в Лондон, Париж, на Сейшелы (где, к слову, и парковок, и дорог-то нет в помине. – «АН»), а начать ездить в Балашиху, Красногорск, Королев, Одинцово и т.д.?

И недалеко, и недорого. Впрочем, возможно, последнее обстоятельство как раз и является основным тормозом к смене маршрутов…

Не губите, мужики, не рубите!

Впрочем, возможно, у москвичей из администрации на подобные «мелочи» просто нет времени: своих забот полон рот. Каких?

Например, нужно гасить очередной неприятный скандал с вырубкой парка на Лодочной улице в Тушино. Там люди с порубочными билетами начали рьяно валить деревья местного парка, высвобождая место для грядущего строительства стадиона и …очередного православного храма святителя Николая Мирликийского Чудотворца.

Противники этого проекта хоть и не безбожники, но утверждают, что строительство уже на стадии «нулевого цикла» нарушает основные правила градообразования. Например, стройка ведется в зоне санитарной охраны, нарушено разрешенное законом 100-метровое расстояние объекта от берега водоема, завышена высота зданий и т.д.

К слову сказать, в этом месте уже давно стоит часовня, куда многие верующие охотно идут помолиться. Ведь, как говорят сами священники, тому, кто верует, для общения с Творцом достаточно иногда лишь внимательно посмотреть на кресты на куполах будь то Храма Христа Спасителя, будь простой часовни.

Общество объединяет не количество церквей, а единая вера. Если власти, в том числе и церковные, выстраивают эту веру таким образом, что в обществе зреет раздражение, значит нужно срочно брать паузу и крепко думать: верной ли дорогой вы идете, товарищи?

Впрочем, если эта дорога принесет кому-то очередные шальные бабки, ответ чиновников будет очевиден: конечно, верной!

Не споткнуться бы….

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