На 12% территории России запретят пластиковые стаканы

Пользоваться пластиковыми стаканами и пакетами в особо охраняемых зонах, как Сочи и озеро Байкал, могут скоро запретить. Такое предложение разрабатывают в Минприроды России, заявил его глава Сергей Донской.

Речь о том пластике, что обычно становится мусором, заполняющим территории. Пластик разлагается не одно поколение людей, которые сами же и жалуются на засорённость мест отдыха, объясняет Донской. К особо охраняемым территориям в России относится почти 12% территории страны, включая заповедники, парки, заказники, памятники природы и ботанические сады, а также некоторые курортные зоны. О сроках введения ограничений на использование полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды не уточняется.

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