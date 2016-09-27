Cвердловские школьницы стали участницами первой почтовой смены в Артеке. Бесплатные путевки от Почты России они получили за лучшие письма об Артеке в рамках первого открытого конкурса детских писем на тему «Я хочу в Артек». Накануне три победительница конкурса из Екатеринбурга (Паршенкова Дарья), Качканара (Ремизова Софья) и Асбеста (Рыжкова Юлия) вылетели в Симферополь в составе группы уральских школьников для участия в первой почтовой смене в Артеке.

27 сентября в МДЦ «Артек» состоялось торжественное открытие первой тематической смены «Почта объединяет друзей», которая проводится в партнерстве с Почтой России. Участниками тематических программ почтовой смены станут победители Всероссийского конкурса письма «Я хочу в «Артек», специальной номинации конкурса «Лучший урок письма» и все артековцы 11-ой смены.

Почтовая смена откроет для ребят увлекательный мир марок и конвертов, историю развития почтовой связи, особенности работы почты в разных странах. Артековцы смогут познакомиться с культурой и этикетом эпистолярных жанров, окунуться в эпоху романов в письмах, осознать ценность родного языка и проявить свои творческие способности. Важно, чтобы ребята умели не только правильно оформлять адресные блоки, но и развивали культуру письма. На протяжении 20 дней программы будет работать студия «Почтовое мастерство», в которой только за первый год работы уже прошли обучение более 500 артековцев.

«Больше года Почта России работает в «Артеке» с образовательной программой. Сегодня навык написания текста рукой постепенно уходит, мы пользуемся электронной почтой, переписываемся с помощью различных гаджетов. И каждый из нас внутри себя готов признаться, что когда мы пишем друг другу смски и посты, то мало обращаем внимания на правильность и чистоту речи», - обратился к ребятам заместитель директора МДЦ «Артек» Александр Пиминов. – «Образовательная программа «Почта Артека» учит вас тому, как правильно формулировать свои мысли и как грамотно их излагать на бумаге, чтобы сохранить великие традиции русского языка. Уверен, что ваши письма, отправленные из «Артека» родителям и друзьям, они с радостью найдут в своих почтовых ящиках. И особенно им будет приятно, что они написаны вашей рукой, с любовью».

Вся почтовая смена построена по принципу квеста: артековцы будут получать настоящие почтовые открытки, связанные с определенными действиями и заданиями. В частности, во время флэш-моба «Поздравь любимого учителя», приуроченного ко Дню учителя, артековцы будут подписывать открытки учителям, а затем складывать их в гигантскую мозаику.

Увлекательные конкурсы, лекции, флэш-мобы, будут организованы не только на базе детского игрового развивающего центра «Почта Артека» и лагеря «Морской», но и на других площадках. Так, например, участниками нон-стоп-шоу «Life.Post.Card», во Всемирный День почты, смогут стать все артековцы. Каждому представится шанс создать эксклюзивную почтовую открытку, которая затем будет издана специальным тиражом.

Заместитель генерального директора Почты России Сергей Тимошин поздравил артековцев с началом новой смены и официально объявил о старте Первого детского фестиваля сетевого видео «#пост-о-почте», который станет кульминацией программы всей почтовой смены. Это грандиозное мероприятие вовлечет медиа-отряды всех девяти лагерей Артека. На время фестиваля в отрядах сформируются специальные съемочные группы, которые при поддержке специалистов «Артек Media» снимут видеоролики о Почте России будущего. Ребята продемонстрируют свой взгляд на то, как будет развиваться почтовая отрасль, что, по их мнению, станет для нее приоритетом в ближайшие пять-десять лет.

«Артек – удивительное место, которое буквально притягивает и умножает все лучшее. Здесь собираются яркие, талантливые ребята, партнеры реализуют уникальные проекты, педагоги демонстрируют профессионализм и творческий подход к академическим практикам», - подчеркнул Сергей Тимошин. - «Приятно, что Почта России имеет возможность не только влиться в эту творческую атмосферу, но и в рамках собственного студийного проекта внести свой вклад, объединить детей из разных уголков страны в лучших артековских традициях».

Лучшие командные работы будут отмечены специальными призами организаторов фестиваля во время торжественной церемонии закрытия, а ролики-призеры будут использованы в интернет-проектах Почты России и станут известны всему миру.