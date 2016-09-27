МОЭК и МЖИ дурят народ?

Принято считать, что сфера ЖКХ – это настоящий ящик Пандоры, в который и заглянуть-то страшно. Приоткроешь, а там коррупционные скандалы, нечестные управляющие компании, странно начисленные счета за коммунальные услуги и многое другое, с чем, похоже, разобраться органам власти недосуг.

Не обошла сия чаша и жителей дома №49, на Большой Академической улице в Москве, за чей счёт пытаются обогатиться сразу несколько компаний.



В редакцию «АН» поступило письмо от Екатерины Шумиловой председателя правления ТСЖ «На Прудах-1», которое занимается обслуживанием домов № 45, корп.1, №47, корп.1, №49, корп.1 по ул. Б. Академическая. В своём обращении Е. Шумилова рассказала сразу о двух проблемах, которые жильцы уже на протяжении нескольких лет не могут решить.



Первая из них – завышенные счета за горячее водоснабжение, которые выставляла для жителей этих домов ПАО «МОЭК» в 2011 году. Тем не менее, ТСЖ исправно оплачивало приходящие квитанции, но всё же обратилось к самой МОЭК с просьбой разъяснить завышенный тариф. Шутка ли, но за всё это время ресурсоснабжающая организация умудрилась незаконно получить 1 661 833,56 рублей!



Отвечали энергетики долго – МОЭК соизволил разъяснить свои действия лишь в 2014 году. Вся их суть сводилась к тому, что виновата в незаконном обогащении Региональная энергетическая комиссия Москвы. Мол, это они напортачили с тарифами и вообще их не утвердили, так как не было обосновывающих документов. Кстати, сегодня бывшее руководство РЭК столицы находится под следствием из-за необоснованно завышенных счетов, которые пока, как предполагается, нанесли ущерб москвичам на 130 млн. руб.



Однако сами жильцы домов на Б. Академической в такие отмазки МОЭК не поверили. Ведь, те самые тарифы, которые якобы не были утверждены, были прописаны в Постановлении Правительства Москвы от 30.11.2010 г. №1038-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2011г».



В итоге правды пришлось добиваться в Арбитражном суде, где иск жильцов был полностью удовлетворён – суд обязал возместить всю сумму, на которую МОЭК незаконно обогатился. Получается, что только с около 500 жителей МОЭК умудрился получить свыше 1,6 млн. А если предположить, что завышенный тариф начислялся в каждом доме? Получается, что МОЭК «случайно» получал миллиарды?



Казалось бы, история с восстановлением справедливости для ТСЖ «На Прудах-1» должна закончиться счастливо. Однако нет. Ранее не имевшие долгов перед ресурсоснабжающими организациями, они стали жертвой, как говорят жильцы, рейдерского захвата их домов. Дело в том, что ещё в 2012 году несколько жителей дома №49 решили вдруг провести общее собрание жильцов с тем, чтобы сменить способ управления. Как рассказывают представители ТСЖ – само собрание было проведено с многочисленными нарушениями. Согласно протоколу ей стала МГУП «Жилкооперация». А уже через месяц внезапно появился новый протокол, с подделанными итогами голосования, в котором управляющей компанией значилось уже ООО «ЕДС Восток».



Об этих двух взаимоисключающих протоколах было известно и в управе района Коптево, и в префектуре САО, и в Московской жилищной инспекции. Тем не менее, в доме №49 и №47 установилось этакое двоевластие, чего, кстати, по закону быть не должно – счета жильцам приходили и от ТСЖ, которое естественно не стало после таких незаконных действий самоустраняться, и от ООО «ЕДС Восток». Часть жителей продолжала оплачивать квитанции ТСЖ «На Прудах-1», часть – новой управляющей компании. Всё это привело к тому, что у обеих организаций начали копиться долги перед ресурсоснабжающими организациями. Однако почему-то именно в отношении ТСЖ «На Прудах-1» МОЭК подала в Арбитражный суд заявление о признании товарищества банкротом. Складывается впечатление, будто бы МОЭКу или ещё кому по-прежнему хочется продолжать выколачивать деньги с жильцов и не выплачивать ту сумму, которую они задолжали ТСЖ.



Что же касается «ЕДС Восток» то, по словам представителей товарищества, эта компания весьма странно с правовой точки зрения приступила к обслуживанию домов №47 и №49. Не заключив каких-либо договоров на поставку коммунальных ресурсов, 1 июля 2012 г., они сломали замки на помещениях общего пользования и, по сути, захватили управление домом. По мнению представителей ТСЖ такой переворот был организован с единственной целью – собирать с жителей деньги за ЖКУ, а затем выводить их через офшорные компании. А впоследствии такая УК, дабы замести следы и ни за что не отвечать, была бы признана банкротом.



В пользу этой версии говорит, например то, что в 2011 г. «ЕДС Восток», согласно их бухгалтерской отчётности, получило убыток в размере 3 млн. руб. Тогда эта УК обслуживала всего три дома. Иными словами, все эти деньги, которые платили жильцы за ЖКУ, куда-то пропали.



При всём этом довольно странной выглядит позиция МЖИ, а также ОЭП и ПК УВД по САО г. Москвы. Первая организация неоднократно пыталась выкинуть из обслуживания домов на Б. Академической ТСЖ «На Прудах-1», вторые – просто не проявляют никакой активности по обращениям граждан с этой проблемой. При таком бездействии, преступном сознательном или же просто из-за низкой квалификации сотрудников этих органов, «ЕДС Восток» уже умудрилась «поуправлять» на 30 млн. руб. долга. И, похоже, не за горами самоустранение через процедуру банкротства этой организации.



При таком бездействии контролирующих органов невольно думается, будто бы силовики и МЖИ попросту прикрывают целую сеть УК, которые занимаются банальным воровством денег.





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