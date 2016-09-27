Дресс-код в правительстве Кировской области вводить не планируют

В кировских СМИ появилась информация, что региональные чиновники должны будут определенным образом одеваться. Однако и.о. руководителя администрации правительства Александр Кутергин опроверг эту информацию.

Вместе с тем он подчеркнул, что существует Кодекс этики и служебного поведения госслужащих, согласно которому они должны одеваться на работу в деловом стиле, то есть традиционно, сдержано и официально. Вызывающие и откровенные наряды при исполнении служебных обязанностей не приветствуются. Кроме того, одежда должна быть аккуратной.

Администрация правительства всего лишь напомнила своим сотрудникам существующие с 2011 года требования, в том числе и к внешнему виду, подчеркнул Александр Кутергин. Ни о каком введении особого дресс-кода речи не идет.

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