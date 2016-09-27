Консульство Тайланда могут открыть в Екатеринбурге

27 сентября глава Екатеринбурга Евгений Ройзман встретился с посланником посольства Королевства в Москве господином Буньяритом Вичиенпунту. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь на переговорах шла о возможности открытия консульства Таиланда в столице Среднего Урала.

По мнению господина Вичиенпунту, необходимость открытия дипломатического представительства связана с «обращениями подданных Королевства, проживающих в уральской столице, и желанием Таиланда развивать отношения с уральским регионом». В Екатеринбурге проживают несколько десятков выходцев из Таиланда, которые работают в сфере услуг и гостиничного сервиса, а также студенты, учащиеся в местных вузах.



В свою очередь, Евгений Ройзман предложил посланцу Королевства открыть прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Бангкоком. Это позволит наладить деловые контакты между странами. Он отметил, что существование только чартерных рейсов ограничивает сотрудничество между Средним Уралом и Таиландом исключительно сферой туризма.