Лучший город для шопинга - Самара, а не Милан или Париж

Самара заняла почетную третью строчку в международном рейтинге консалтинговой компании Knight Frank среди городов с населением больше миллиона и с наиболее обеспеченными и качественными торговыми площадями.

В «десятку» лучших вошли также Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. При этом российские мегаполисы обошли в рейтинге популярные у любителей шопинга Милан и Париж, сообщает «Лента.ру».

По данным статистики, в Самаре на каждую тысячу жителей приходится 551 квадратный метр качественной торговой точки, в Санкт-Петербурге этот показатель чуть ниже: 542 метра, в Екатеринбурге - 539 метров, в Нижнем Новгороде - 467, и 444 метра - в Москве.

Возглавляет рейтинг Варшава, где на тысячу жителей приходится 823 квадратных метра торговых площадей, а на втором месте - Мадрид (726 метров).

Традиционные для шопинга Париж, Милан и Лондон не вошли даже в десятку лучших, заняв, соответственно, в списке 11-е, 13-е и 23-е места.

Аналитики Knight Frank пророчат Москве в течение трех лет войти в топ-5 европейских городов по уровню развития торговой инфраструктуры с учетом строящихся там магазинов.

По данным CBRE, в России в среднем на тысячу человек приходится 146 квадратных метров качественной торговой недвижимости. Лучшие показатели здесь у Краснодара, где на тысячу жителей приходится 611 метров площади хорошего магазина.