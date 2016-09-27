Соединить Крым и Сочи поможет бизнес

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк надеется, что между Сочи и Крымом в скором времени появится морское сообщение.

Это позволит разгрузить паромную переправу и дорогу от Керчи до Ялты.

Надежду на закупку необходимых теплоходов чиновник возлагает на частный бизнес.

«Государственным структурам в свою очередь нужно дать соответствующие возможности, разрешения и подготовить порты для приема», – сообщил глава комитета «Аргументам недели – Крым».





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