Прокуратура Свердловской области подала в суд на магазины за минимальный чек

Прокуратура Екатеринбургской области подала в суд на сеть магазинов "Светофор", где покупателям предлагалось приобрести товары на сумму не менее 300 рублей. В иске указаны города Арамиль и Сысерть.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о прецедентах в торговых сетях с установлением «минимального чека» на покупку. Юристы комментировали данные инциденты, соглашаясь с тем, что данные действия нарушают права потребителей.

Информация о необходимости приобрести товар на определенную сумму (не ниже 300 рублей) размещена на объявлениях в магазине, об этом также сообщают покупателям кассиры и продавцы.

Прокуратура предупреждает, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей" запрещено заставлять приобретать один товар за счет другого, в противном случае убытки возмещаются продавцом в полном объеме.