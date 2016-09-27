В Кирове появилась мемориальная доска, посвященная губернатору Сергеенкову

Ее торжественное открытие прошло около дома, в котором Владимир Нилович жил со своей семьей. Почтить память губернатора, внесшего существенный вклад в развитие области, многие известные люди города.

Владиимр Нилович управлял областью 8 лет — с 1996 года по 2004 год. Это было нелегкое время для региона и страны в целом. При Владимире Сергеенкове была стабилизирована ситуация в промышленной отрасли региона, губернатор изыскал средства поддержать агро-промышленный комплекс региона. Началась масштабная газификация Кировской области.

На торжественном открытии мемориальной доски о Владимире Ниловиче было сказано много добрых слов и как о человеке. Его запомнили грамотным руководителем, справедливым и добрым товарищем.

Доска, посвященная губернатору Сергеенкову, находится по адресу: г. Киров, ул. Карла Маркса, 67.

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