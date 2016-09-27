В Кремле отказались анонсировать отставку главы ГУЭБиПК Курносенко

Возможная отставка главы Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Андрея Курносенко обрастает противоречивыми сведениями.

Ранее РИА Новости сообщило, что Курносенко подал рапорт и ждет официального приказа об отставке. Якобы уйти с занимаемого поста его вынудило уголовное дело против подчиненного Дмитрия Захарченко. Хотя сам полковник утверждает, что не имеет отношения к обнаруженным в ходе обысков квартире своих родственников восьми с половиной миллиардам долларов.

Между тем, осведомитель ТАСС в правоохранительных органах заявил, что Курносенко не подавал рапорт об отставке, а два источника «Интерфакса» утверждают, что генерал сохранит свой пост, отделавшись дисциплинарным взысканием.



Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о готовящейся отставке главы ГУЭБиПК Курносенко.

«Мы никогда не анонсируем кадровые перестановки. По мере появления указов мы будем их выпускать и информировать вас», — заявил он ТАСС.



