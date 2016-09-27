В Дрездене взрывают мусульман?

Взрывы перед мечетью и конгресс-центром прогремели вчера, 26 сентября вечером в Дрездене (Германия). Жертв нет, ответственность за теракты никто на себя не взял, основная версия полиции - ксенофобия.

В момент взрыва в мечети в районе Котта находился имам с женой и детьми, они не пострадали. Повреждены только прихожая и входная дверь. Через полчаса взорвалось такое же самодельное устройство (судя по остаткам) у здания конгересс-центра, повредив фасад. Очевидно, злоумышленник не являлся профессиональным подрывником и не собирался кого-либо убивать. Поэтому полиция считает мотивом желание напугать многочисленных мигрантов-мусульман, противостояние местного населения с которыми нарастает вместе с недовольством политикой канцлера Ангелы Меркель.

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