Телевизор губит творческие способности детей

Телевизор вреден для творческих способностей детей и успеваемости в школе. Вредное влияние начинается уже после 15 минут просмотра, считают британские учёные из Стаффордширского университета.

Вместо пассивной траты времени у экранов несовершеннолетним следует развивать логику и воображение головоломками и чтением книг, а также мелкую моторику рук лепкой или рисованием. Это им значительно поможет в дальнейшей жизни или в работе.

С помощью тестирования исследователи выяснили, что интерес к творчеству и мыслительные процессы у детей падают сразу после просмотра телепередач. Правда, не уточняется, программы какого содержания смотрели участники эксперимента, а также их возраст.

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