Проект совхоза на месте ГОКа оказался провальным

В общественный совет при минэкологии Челябинской области поступил проект южноуральского эколога-активиста, в котором было предложено передать месторождение медных руд для сельскохозяйственных угодий и выращивания крупного рогатого скота.

Эксперты признали данный проект активиста движения «Стоп ГОК» заведомо провальным, так как выращивать в данной местности овощи и скот довольно сложно. Кроме того, Южный Урал полностью обеспечен качественными продуктами питания, а проект был основан на данных совхоза, который существовал на этом месте 40 лет назад.

Экологи Челябинской области признали данный проект заведомо убыточным, а также нецелесообразным: по сообщению экспертов, рост аграрной экономики не превышает динамику развития добычи полезных ископаемых.

Отметим, что приведенные в проекте цифры, по данным специалистов минэкологии, нельзя считать даже предварительным расчетом, который был бы пригоден социально-экономического анализа и дальнейшей поддержки государством.