От заключенного в американской тюрьме российского летчика Константина Ярошенко Федеральное бюро тюрем США потребовало подписать документ о передаче его в Россию: Ярошенко не верит в свободу.

Федеральное бюро тюрем США в своих действиях ссылается на Страсбургскую конвенцию о передаче осужденных лиц от 1983 года. То есть США запустили процесс выдачи россиянина на родину, передают «Известия». Все, вроде бы хорошо, но Ярошенко не верит в то, что США так резко поменяли свои намерения в его отношении. У семьи Ярошенко также отсутствует полное понимание истинных намерений американцев. После 6 лет содержания его в тюрьме они вдруг «одумались»? Это действительно свобода или, наоборот, затягивание процесса? Такими вопросами сейчас мучает себя российский летчик.

В то же время в Минюсте России не подтверждают факта подачи ходатайства о его передаче для отбывания наказания в России.