Украина открыла уголовные дела против депутатов Госдумы, избранных в Крыму

В Киеве открыли уголовные дела в отношении депутатов Государственной думы, которые были избраны на территории полуострова Крым. Об этом сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Украины.

Украинское ведомство информирует: фигурантами уголовных дел стали депутаты Госдумы от Крыма, которые прошли по списку "Единой России" (Руслан Бальбек, Михаил Шеремет и Наталья Поклонская), а также по одномандатным округам (Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик и Андрей Козенко).

Депутатам предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет.

Ранее прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила президенту Украины Петру Порошенко на заявление о расширении списков антироссийских санкций из-за выборов в Крыму. По словам прокурора, украинскому лидеру необходима помощь психиатра, так как "сам он не справляется".

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