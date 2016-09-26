Игорь Руденя вступил в должность губернатора Тверской области

Церемония инаугурации состоялась на торжественном заседании Законодательного Собрания в Тверском академическом театре драмы.

В расширенном заседании областного парламента приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, руководители региональных управлений федеральных ведомств, главы районов и городских округов, члены Общественной палаты и почетные граждане Тверской области, руководители региональных отделений политических партий, общественных объединений, средств массовой информации, религиозных организаций и конфессий, представители общественности.

Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага России, флага Тверской области. Затем председатель областной избирательной комиссии Валентина Дронова огласила итоги выборов губернатора Тверской области. Игорь Руденя, выдвинутый партией «Единая Россия», одержал уверенную победу — за его кандидатуру проголосовали 72,1% избирателей. Напомним, что в единый день голосования 18 сентября прошли первые выборы высшего должностного лица Тверской области за 13 лет.

Далее председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин объявил самый торжественный момент церемонии - в соответствии с Уставом Тверской области Игорь Руденя принес присягу и официально вступил в должность губернатора Тверской области.

Первым с этим событием его поздравил Александр Беглов. Отметив весомый результат Игоря Рудени на выборах, полпред Президента в ЦФО назвал убедительную победу губернатора, прежде всего, свидетельством поддержки инициатив главы государства Владимира Путина и Правительства России.

Свои поздравления и слова напутствия Игорю Рудене выразил митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Благословив губернатора на служение, Владыка вручил ему в качестве подарка икону Божией Матери «Тучная Гора».

От лица местного самоуправления региона со вступлением в должность Игоря Руденю поздравил председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» Алексей Титов.

В своем ответном слове Игорь Руденя поблагодарил всех жителей Верхневолжья за оказанное высокое доверие, поддержку курса на всестороннее развитие региона.

- Наши дела для развития тверской земли должны стать достойным продолжением ее великого прошлого, - подчеркнул губернатор. – Наша общая задача – сделать Тверскую область одним из лидеров Центрального федерального округа.

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