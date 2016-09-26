Игорь Васильев сформировал новое правительство
26 сентября 2016, 13:07 [ «АН-Вятка» ]
У руководителя региона Игоря Васильева, который пришел на смену губернатору Никите Белых, будет семь заместителей (раньше их было 11). Причем свои места в правительстве удалось сохранить только двоим.
По-прежнему, заместителями губернатора остаются глава министерства финансов Елена Ковалева и отвечающий за сельское хозяйство региона Алексей Котлячков.
Еще один — Дмитрий Курдюмов — перешел на работу в региональное правительство из Общественной палаты региона. Остальные четверо - Константин Мищенко, Владимир Бекетов, Максим Кочетков, Евгений Михеев — приезжие. Курировать работу всех вышеперечисленных будет Константин Мищенко.
Также в областное правительство входят исполняющие обязанности глав министерств госимущества, лесного хозяйства, информационных технологий и связи, образования, культуры и охраны окружающей среды.
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