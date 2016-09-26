Михеевский ГОК получил международные экологические сертификаты

Михеевский ГОК получил сертификаты соответствия международным стандартам ISO 14001:2004 «Система экологического менеджмента» и OHSAS 18001:2007«Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

Швейцарские специалисты из компании SGS (мирового лидера в области инспекционных и сертификационных услуг) в минувшем году предварительно оценили работу предприятия и определили направления для дальнейшего его развития. Потом в работу горно-обогатительного комплекса была внедрена специально разработанная система менеджмента по двум международным стандартам. Это позволило предприятию обеспечить лучшую промышленную безопасность, а также повысить качество и эффективность своей работы, что благоприятным образом сказалось как на условиях труда, так и на воздействии на окружающую среду.

- Михеевский ГОК – это высокотехнологичное предприятие, с высокой культурой производства, - подчеркнула руководитель департамента Группы SGS в Урало-Сибирском регионе Ольга Мартьянова.

Как рассказал гендиректор Михеевского ГОКа Александр Сизиков, Михеевский ГОК является не только одним из самых больших, но и одним из самых современных и технологичных в России.

- Мы стремимся к тому, чтобы постоянно подтверждать своё лидерство в области управления безопасностью предприятия и внедрения лучших экологических практик, - отметил он. - Высокая оценка качества работы предприятия со стороны аудиторов и получение престижных международных сертификатов системы менеджмента подтверждают, что мы на правильном пути.

Как пояснила директор Управления экологии, охраны труда и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар, внедрение интегрированной системы менеджмента на Михеевском ГОКе – это один из этапов реализации масштабной программы по повышению экологической и производственной безопасности на предприятиях РМК.

- На 2017 год запланировано внедрение и сертификация аналогичной системы еще на трех предприятиях РМК: «Уралгидромедь», «Карабашмедь» и «Александринская горно-рудная компания».