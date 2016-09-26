Сургутского полицейского уволили за разрисовывание стен неприличными рисунками

Один из сотрудников полиции города Сургута лишился должности из-за своей тяги к изобразительному искусству. Приказ об его увольнении за разрисовывание подъезда рисунками неприличного содержания уже подписан.

Кроме того, в данный момент решается вопрос о дисциплинарном взыскании по отношению к непосредственному начальству нарушителя.

Как стало известно, полицейские приехали в одну из квартир жилого дома по вызову, причиной которого стала бытовая ссора. После того, как общественный порядок был восстановлен, один из сотрудников полиции нарисовал на стене подъезда мужской половой орган. Процесс зафиксировала камера видеонаблюдения.

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