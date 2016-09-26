Южноуральских сирот научили готовить и выходить в свет

Программа адаптации в жизни и обществе, которая уже несколько лет реализуется на территории Южного Урала, вновь помогла детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В этот раз 12 подростков научились готовить и получили урок этикета в заведениях общепита.









На минувшей неделе, 22 сентября 12 детей из Челябинска, Катав-Ивановска, Усть-Катава отправились в ресторан Grand Royal на озере Смолино. В рамках проекта «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие успешной личности как основа национальной стратегии России» им было предложено посетить мастер-классы по приготовлению еды и основам поведения в культурных заведениях. Уроки провели директор Академии профессионального образования Елена Смирнова и шеф-повар Виталий Загаринский.









Ребята узнали поподробнее о профессии официанта, научились сервировать стол, приготовили мясное блюдо с овощами, а потом сами съели его. Отметим, что в рамках данного проекта дети уже успели побывать во множестве интересных мест Челябинской области: ЗСО, агрофирме, технопарке, медуниверситете и многих других.