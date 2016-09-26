В Петербурге создан Совет по воспитанию молодежи
26 сентября 2016, 09:01 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Конечно, сегодня реанимировать работу, которую проводила КПСС с молодежью, с ее пресловутой системой снизу до верха, невозможно, и времена другие, и, главное, это не нужно. Проблема в другом, а именно в том, что нет новых подходов к решению проблем, нет кадров новой генерации, способных что-то активизировать.
Вот, скажем, тезис созданного Смольным Совета по воспитанию молодежи: "воспитание гражданских ценностей у молодого поколения". Каким образом? Ведь в своей массе молодежь сидит в соцсетях, смотрит "Дом-2" и Comedy Club.
Или: как "активизировать подъем патриотического духа", неужели через Национальную гвардию РФ?
Программа Совета содержит и другие, несомненно важные направления: возрождение духовных ценностей, подготовка молодежи к защите Родины.
Ну, и конечно же, без вечных, Божественных заповедей не обойтись. Поэтому в Координационный Совет вошли представители политики, епархии РПЦ, УФСИН по Петербургу и области, а также военной сферы.
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