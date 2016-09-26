В Петербурге создан Совет по воспитанию молодежи

В Петербурге, как впрочем и везде в России, любят создавать советы, комиссии, программы. То есть контролировать всех и вся. Главное при этом имитировать активную деятельность в тех направлениях, которые давно упущены или отпущены на произвол интернета и Т

V.

Конечно, сегодня реанимировать работу, которую проводила КПСС с молодежью, с ее пресловутой системой снизу до верха, невозможно, и времена другие, и, главное, это не нужно. Проблема в другом, а именно в том, что нет новых подходов к решению проблем, нет кадров новой генерации, способных что-то активизировать.

Вот, скажем, тезис созданного Смольным Совета по воспитанию молодежи: "воспитание гражданских ценностей у молодого поколения". Каким образом? Ведь в своей массе молодежь сидит в соцсетях, смотрит "Дом-2" и Comedy Club.

Или: как "активизировать подъем патриотического духа", неужели через Национальную гвардию РФ?

Программа Совета содержит и другие, несомненно важные направления: возрождение духовных ценностей, подготовка молодежи к защите Родины.

Ну, и конечно же, без вечных, Божественных заповедей не обойтись. Поэтому в Координационный Совет вошли представители политики, епархии РПЦ, УФСИН по Петербургу и области, а также военной сферы.

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