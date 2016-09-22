"Роскосмос" хочет арендовать земли в Китае

Государственная корпорация по космической деятельности («Роскосмос») планирует использовать одну из территорий в Китае как полигон для падения отделяемых частей ракет "Протон-light" и "Сункар".

По данным «Роскосмоса», данные ракеты будут сбрасывать створки головного обтекателя над территорией Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, поэтому жителей района придется временно эвакуировать, пишут «Известия». Сами створки экологически безопасны, но в силу особенности аэродинамики, могут улететь весьма далеко, поэтому приходится выделять под них большие территории. Сообщается, что площадь арендуемых в Китае земель может достичь 10 тысяч квадратных метров, - строить промышленные и жилые объекты на этих территориях будет запрещено.

«Роскосмос» заверяет, что «все вопросы аренды будут решаться с соблюдением необходимых регламентов, а решения - приниматься в сотрудничестве со всеми заинтересованными организациями и строго по законам».