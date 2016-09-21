Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил о необходимости качественно улучшить ситуацию с региональными дорогами.

Как сказал российский лидер, задача понятная и ясная. По его словам, к 2018 году не менее половины дорожной сети в так называемых крупных агломерациях, где проживает наибольшее количество граждан страны, должна быть приведена в нормативное, то есть отвечающее современным требованиям, состояние". "К 2025 году таких дорог должно быть порядка 85 процентов, не меньше", - поставил задачу глава государства.

Путин привел данные, согласно которым в настоящее время нормативным требованиям соответствует около 65 процентов федеральных и только 39 процентов региональных дорог, - сообщается на сайте Кремля.

Путин призвал обратить особое внимание на безопасность дорожного движения. Он отметил, что на дорогах есть опасные участки, где из‑за ям, отсутствия отбойников, разметки или предупреждающих знаков постоянно происходят страшные ДТП. Он поручил заняться ликвидацией разбитых дорог.

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