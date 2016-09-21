Маркин выбрал одно из предложенных мест работы

Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что у него было несколько предложений о работе после ухода из ведомства, одно из них генерал-майор юстиции уже выбрал.

"Я выбрал одно из них, но сообщу о нем только тогда, когда официально покину Следственный комитет и получу новое назначение", — подчеркнул Маркин, сообщает ТАСС. "Решение об уходе окончательное, но до Указа продолжаю работать. Так что не расслабляйтесь...", - написал представитель СК в Твиттер.

Ранее сообщалось, что Официальный представитель Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции Владимир Маркин подал рапорт об отставке из ведомства, в котором проработал более девяти лет, с 2007 года, с момента его основания.

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