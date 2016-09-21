Проекты ФСБ отличаются большой технологической безграмотностью

ФСБ, Минкомсвязь и Минпромторг планируют дешифровать интернет-трафик россиян в режиме реального времени. Силовые структуры сообщают, что просто хранить терабайты шифрованного трафика бессмысленно. Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал интернет-эксперт Антон Меркуров.

«Все проекты, которые предлагает ФСБ на согласование с Минкомсвязи и другими ведомствами, отличаются большой технологической безграмотностью», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что все предложения ФСБ невозможны на фоне выборов. По мнению специалиста, это выгодно только Сергею Чемезову и компании «Ростех».

«Они и дальше будут пытаться проводить какие-то инициативы, потому что на этом можно получить большие деньги. К нашему быту это никакого отношения не имеет. Сегодня все больше людей пользуются VPN, шифруют свой трафик. Поэтому все эти усилия достаточно бесполезны», — добавил Меркуров.

Как известно, этим летом Госдума приняла так называемый «пакет Яровой». Этот нормативный акт обязывает операторов связи, мессенджеров и социальных сетей хранить всю информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.