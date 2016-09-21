Путин призвал освободить самозанятых граждан от уплаты налогов

Заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством президента РФ Владимира Путина в среду, 21 сентября, было посвящено поддержке малого бизнеса и развитию транспортной инфраструктуры.

Глава государства поднял отдельный вопрос о гражданах, которые самостоятельно работают в самых разных сферах. Путин отметил, что самозанятых людей в России миллионы, и предложил на два года освободить самозанятых от уплаты налогов и обязательных взносов. По его словам, люди должны "спокойно войти в нормальный ритм легальной работы", сообщается на сайте Кремля. Как отметил Путин, сейчас "люди просто вынуждены оставаться в "тени", чтобы не сталкиваться с бюрократией, поборами, постоянными проверками".

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